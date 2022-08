Sproporzione tra camera gestazionale ed embrione

Una domanda di: Rosamaria

Ieri ho fatto la prima eco a 9 settimane, la mia ginecologa ha trovato una camera gestazionale di 49 mm e un embrione di 3,7 mm . Lei mi ha detto che ho un aborto in corso. Per esattezza il secondo. La mia domanda è: perché la camera gestazionale è così grande? Cosa è successo? Poi in teoria facendo il calcolo dalla mia ovulazione sarei di appena 7 settimane.





Patrizia Mattei Patrizia Mattei Gentile signora, una sproporzione tra la camera gestazionale e l'embrione è di solito un indice di anomalia della gravidanza. La maggior parte degli aborti spontanei nel primo trimestre sono dovuti a delle gravidanze difettose. Dopo 2 o tre aborti spontanei è il caso di fare degli accertamenti per individuare le eventuali cause. Le faccio comunque tanti auguri.