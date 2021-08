Sproporzione tra camera gestazionale ed embrione

Una domanda di: Emma

Gentile dottore, ho 39 anni e sono in ansia perché la prima ecografia (6+4) ha evidenziato una grossa sproporzione tra camera gestazionale e embrione . Camera 41mm e crn 6mm . Embrione vitale con battito. Secondo lei ci sono possibilità che la gravidanza prosegua? Cosa potrebbe succedere al prossimo controllo? È vero che la sproporzione della camera rispetto all’embrione è spesso indice di anomalie cromosomiche? La ringrazio in anticipo.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora , ogni gravidanza ha le sue caratteristiche. Il dato da

lei riferito – sproporzione tra camera gestazionale e misura

dell’embrione – non mi sembra possa avere valore predittivo

relativamente a possibili anomalie e malformazioni del bambino.

Quest’ultimo aspetto viene generalmente valutato dai test di diagnosi

prenatale che vengono suggeriti intorno alle 11/12 settimane con la

misurazione della plica nucale associata al dosaggio di alcuni

parametri due volte a distanza di 4 settimane, per definire la presenza

di un rischio malformativo in particolare riferito alla trisomia 21 (sindrome di down) e ai difetti del tubo neurale (spina bifida).

Sono possibili oggi anche valutazioni relative al dna fetale (isolato

nel sangue materno dopo la decima settimana di gravidanza) con

valutazione del rischio per le trisomie del cromosoma 13/18/21 e lo

studio di alterazioni relative al cromosoma X e Y ( cromosomi sessuali), per la presenza di micro e macro delezioni e la possibilità di

valutare anche la presenza di alcune alterazioni legate ad alcune

malattie genetiche.

Questi test sono considerati test di screening malformativo e talvolta

possono suggerire di effettuare ulteriori approfondimenti più invasivi come

l’amniocentesi .

Il prelievo dei villi coriali, invece, si riserva oggi generalmente ai casi in

cui sia nota in fase preconcezionale una determinata patologia

ereditaria.

Le suggerisco quindi di effettuare i controlli del caso per poi valutare con il suo specialista di

fiducia se è opportuno effettuare approfondimenti. Con cordialità.

