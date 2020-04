Sta procedendo bene la mia gravidanza?

L'incremento del valore della gonadotropina corionica umana (beta-hCG) è un ottimo segno di gravidanza in evoluzione.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Salve cara Florinda, mi scusi se l’ho fatta attendere a lungo per la risposta. Dal valore delle beta-hCG che mi ha riportato direi che questa volta, nonostante l’episodio di sanguinamento, la gravidanza sta procedendo nel migliore dei modi. Per averne la certezza è utile che lei programmi un’ecografia ostetrica del primo trimestre così da vedere con i suoi occhi la meraviglia del suo bimbo e del suo cuoricino al lavoro. A disposizione se desidera, spero di averla rincuorata!

