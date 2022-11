Stafilococco nel liquido seminale: bisogna prendere l’antibiotico?

Una domanda di: Franco

Buongiorno, mi è stata riscontrata la presenza dello Stafilococco Aureus nello sperma, mediante spermiocoltura. Non avendo nessun tipo di sintomo, chiedo se debba intraprendere comunque, a prescindere, una cura antibiotica o se, in assenza di sintomi, possa ritenere sia una contaminazione del campione. Grazie!



Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco

Gentile Franco, lo stafilococco aureo di norma è presente sulla pelle del pene senza dare luogo a infezioni. A volte può raggiungere anche l’ultimo tratto dell’uretra, quindi è possibile che contamini il liquido seminale quando attraversa l’uretra per uscire all’esterno. Direi che se non ci sono sintomi non c’è necessità di intraprendere una cura antibiotica, tuttavia si confronti anche con il medico che le ha prescritto lo spermiogramma. Con cordialità.

