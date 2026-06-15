Statine assunte da lui e concepimento: ci sono rischi?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

sono molto contenta che abbiate desiderio di allargare la vostra famiglia: ci si guadagna sempre a mettere al mondo dei figli, da tutti i punti di vista (anche se tanti dicono che al crescere del numero di figli le famiglie siano più a rischio di povertà, i figli sono e rimangono la vera ricchezza della vita!). Posso dirle che i dati relativi ai possibili effetti delle statine sulla fertilità maschile sono rassicuranti e si possono sintetizzare in questi termini: non sono stati osservati effetti da parte delle statine sugli uomini per quanto riguarda la funzione ipofisaria, la funzione testicolare e la qualità dello sperma. Le statine non hanno avuto interferenze nemmeno con la funzione erettile durante 6 mesi di trattamento in confronto al placebo in uno studio in doppio cieco (ossia valido). Ritengo quindi che non ci siano motivi per ritardare l'avvio di una gravidanza e le ricordo come sempre di assumere acido folico per tutta la ricerca del concepimento e almeno il primo trimestre di gravidanza. La dose standard conisgliata è di 400 microgrammi al giorno. Cordialmente.



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