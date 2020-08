Stato di agitazione: può provocare l’aborto?

Una domanda di: Laura

Salve dottore sono alla 13 +5. Ieri pomeriggio ho avuto una forte agitazione, ci può essere rischio aborto? Grazie, cordiali saluti.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

non c’è ragione di preoccuparsi.

A meno che l’agitazione sia legata a un evento patologico che dalla mail non traspare, al quale ricondurre eventuali rischi.

A volte, però, può succedere che la donna avverta inconsciamente che qualcosa non va, o tema di perdere il figlio, e lo traduca in stati di tensione.

Unica soluzione a questi timori è verificare il battito cardiaco fetale. Con cordialità.



