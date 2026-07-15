Stick per l’ovulazione che non hanno segnalato nulla

Una domanda di: Laura Salve. Ho avuto aborto ritenuto ad aprile e fatta visita dopo un mese. Era tutto a posto dal punto di vista ginecologico. Sto cercando gravidanza. Ho preso stick ovulatori ma non sono riuscita a trovare il picco anche misurando più volte al giorno. Ho avuto rapporti a giorni alterni e ho avuto spotting a 10 giorni dal ciclo e poi a 20 giorni spotting di 2 giorni con crampi addominale e al seno. Potrei essere incinta, avendo un ciclo solitamente di 31 giorni?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

lasci perdere gli stick che segnalano l'ovulazione, che sono solo indicativi e medicalizzano troppo i rapporti sessuali a tutto svantaggio delle probabilità di concepire. Spesso sono, infatti, fonte di ansia, di stress e, non di rado, si trasformano in elementi di disturbo in relazione all'armonia di coppia. Tre rapporti alla settimana per tutto l'arco del ciclo mensile determinano il concepimento entro un certo periodo di tempo non superiore a un anno, nelle coppie giovani e sane, senza che vi sia bisogno di "aiutini". Le ricordo di assumere l'acido folico per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre per la prevenzione della spina bifida nel bambino. Le auguro che il suo desiderio di maternità si avveri al più presto e sì certo potrebbe già essere incinta ma questo lo stabilirà il test di gravidanza, che potrà fare a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni. Cari saluti.





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