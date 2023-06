Stipsi ed episodi di febbre: c’è correlazione?

Una domanda di: Alessandra

Ho una domanda il mio bambino di un anno è da Pasqua che alterna febbre e stare bene in media ogni 2/3 settimane gli viene la febbre ha anche fatto antibiotico ma come finisce l’antibiotico dopo circa 10 giorni gli ritorna la febbre. Ho notato che in concomitanza ogni volta che prova a defecare piange e non riesce però comunque ogni giorno un pochino la fa, inoltre bava tantissimo ed è lamentoso però mangia tranquillamente, pochissime volte ha rifiutato il cibo: c’è un nesso tra una cosa e l’altra? La ringrazio.



Giorgio Longo Giorgio Longo Cara signora,

se mi chiede se c’è correlazione tra stipsi e la febbre, la risposta è negativa. Se invece vuol sapere come mai il bambino si ammala così spesso le direi che l’ultima stagione “scolastica” è stata ricchissima di infezioni respiratorie per tutti i bambini e a tutte le età (e con loro spesso si sono ammalati anche i genitori e …i pediatri). Probabilmente è l’effetto di un rebound dovuto ai due anni di lockdown, restrizioni e mascherine che hanno messo in quarantena i virus respiratori che quest’anno si son presi la “rivincita”. Credo che questa sia la spiegazione più probabile anche per suo figlio. Del quale peraltro mi dà troppo poche indicazioni: fino a quando lo ha allattato? Ha frequentato l’asilo nido o ha fratelli maggiori che vanno alla scuola materna? Le infezioni sono con sintomi respiratori tipici del raffreddore o sono caratterizzate dalla sola febbre? Comunque sia, da quanto scrive, credo di poter dedurre che il più delle volte è guarito anche senza l’antibiotico, che cresce regolarmente ed è di buon appetito, tutti elementi che da soli certificano che nulla di importante può avere.

