Stipsi in gravidanza: che fare?

Una domanda di: Maria

Sono alla 18 settimana. A 18 settimane +2 giorni mi sono recata al PS in seguito ad un episodio di stipsi/diarrea seguito da forti crampi nei giorni successivi, con esito dell’esame obiettivo “utero subcontratto parete anteriore”. Mi è semplicemente stato prescritto il Macrogol e raccomandata una visita dal gastroenterologo. La mia preoccupazione è se questi problemi intestinali, che in realtà mi trascino da anni senza una vera e propria soluzione, possano recare danno alla bambina. La visita effettuata in data 21 luglio (esame pre-morfologico) è andata molto bene. La ringrazio in anticipo per il Suo gentile riscontro.



Laura Trespidi Laura Trespidi Tranquilla, tenga solo regolare l'intestino aiutandosi con l'alimentazione (inserisca frutta e verdure cotte) e prendendo fermenti lattici e Macrogol, come le è stato prescritto. Eventualmente in aggiunta può essere opportuna anche l'assunzione di un integratore a base di magnesio. Anche camminare favorisce la corretta attività intestinale e naturalmente, come di certo saprà, mantenere una buona idratazione bevendo a sufficienza. Cordialmente.