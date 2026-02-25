Stipsi ostinata in una bimba di 9 mesi: che fare?

Una domanda di: Sofia La mia bimba ha 9 mesi. Alla nascita ha sofferto di ipossia ed è stata in terapia intensiva (in ipotermia). Ha sempre sofferto di mal di pancia, non so se sia anche per gli antibiotici e i medicinali che le hanno dato all’ospedale. Ad oggi è stitica e le stiamo dando il pediapax da qualche mese. La scorsa settimana abbiamo dovuto darle l’antibiotico per l’otite e abbiamo quindi smesso con il pediapax per qualche giorno. (Nella settimana in cui ha preso l’antibiotico riusciva a fare la cacca da sola e stava benissimo, aveva anche ripreso a dormire per piú ore di fila). Dopo aver smesso il pediapax e l’antibiotico si è completamente bloccata, abbiamo passato una settimana da incubo, lei è agitatissima e non dorme più nonostante i clisteri. È normale che stia ancora così? Secondo voi dovrei fare qualche controllo in piú? La nostra pediatra dice solo di continuare con il pediapax ma la situazione non migliora. Grazie mille!



Antonella Di Stefano Antonella Di Stefano

Carissima mamma,

nella sua richiesta di aiuto non si evidenzia se la piccola, dopo il periodo trascorso in terapia intensiva alla nascita, ha presentato uno sviluppo psicomotorio nella norma o non adeguato all’età cronologica. Nel caso in cui abbia un normale sviluppo psicomotorio e quindi non presenti ipotonia marcata o disturbi neurologici allora è improbabile che la stitichezza sia conseguenza dell’asfissia, tanto meno delle terapie praticate. L’antibiotico può invece alterare il microbiota intestinale e quindi causare diarrea, ecco il motivo per cui durante la somministrazione recente di antibiotici la piccola ha evacuato senza alcun aiuto. In questa fascia di età la stipsi funzionale è la causa più comune soprattutto negli ex prematuri per una possibile immaturità della motilità intestinale, dovuta ad un tono ridotto della muscolatura. È necessario approfondire solo se siamo in presenza di uno scarso accrescimento, se c’è distensione addominale importante, vomito biliare e ritardo per più di 48 ore nell’emissione di feci nonostante l’uso del Macrogol. La stitichezza spesso è un segnale di intolleranze e/o allergie alimentari e le più frequenti sono il latte vaccino con i suoi derivati e le farine bianche. Ma potrebbe nascondere altre cause (quali la malattia di Hirscsprung), per cui, se la sintomatologia peggiora, sarebbe opportuno richiedere una consulenza ad un gastroenterologo pediatra. Sottolineo che questo vale se la sintomatologia persiste nonostante una dieta corretta, una valida idratazione e l’uso continuo del Macrogol. Cari saluti.







Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto