Stipsi: può danneggiare il feto lo sforzo che impone?

Quando si ha il dubbio che un particoalre comportamento abbia compromesso il benessere del feto per stare tranquille si può effettuare un'ecografia di controllo.

Una domanda di: Valeria
Scrivo per il problema stipsi in gravidanza. Vorrei sapere se è pericoloso per il feto spingere per andare di corpo. Purtroppo nonostante l'assunzione di frutta e verdura ho avuto due episodi di costipazione molto brutti, in cui ho dovuto sforzarmi parecchio. Ora sono molto preoccupata di aver causato danni al feto o all'utero.
La prossima volta userò un clistere. Grazie mille per la Sua disponibilità.

Claudio Ivan Brambilla
Gentile Valeria,
se avesse danneggiato il feto, si sarebbero manifestati dei segnali. In ogni caso se non è tranquilla faccia un'ecografia di controllo: è l'unico modo per risolvere ogni timore e ogni dubbio. per quanto riguarda la stipsi la frutta e la verdura andrebbero consumati cotti e i legumi sarebbero da preferire decorticati. Camminare aiuta, così come bere a piccoli sorsi un paio di bicchieri d'acqua al mattino. Può aiutare bere l'acqua di cottura delle prugne secche che, una volta bollite favoriscono l'evacuazione. Da ridurre drasticamente il consumo degli alimenti che possono aumentare il problema. Fanno parte dell'elenco: brodo di carne, tortellini, ravioli, riso, cacciagione, maiale, carni affumicate o conservate, crostacei, molluschi, pesce fritto, frittata, latte intero, formaggi stagionati e fermentati, peperoni, melanzane, funghi, ravanelli, carote crude, maionese, olio e burro fritti (che comunque andrebbero evitati!), tutta la frutta non matura, cioccolato e dolciumi in generale, pane bianco con molta mollica. Cari saluti.

