Stitichezza in gravidanza: quali farmaci è meglio usare?

Una domanda di: Elena

Salve, sono gravida e causa stipsi ostinata assumo farmaci in continuo: Mestinon (quotidianamente 3 compresse),Dulcolax e Constella a giorni alterni. Un gastroenterologo ha detto di continuare data la mancanza di alternativa e un collega invece mi ha suggerito la possibilita di utilizzare solo macrogol, nel mio caso inutile. Come muoversi?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Elena, gli studi disponibili sull’uso di piridostigmina (Mestinon) in gravidanza non hanno documentato un aumento dei rischi per il feto. Non sono segnalati rischi per lo sviluppo fetale associati all’uso di bisacodil (Dulcolax) in gravidanza, ma i dati sono limitati, mentre le informazioni sulla linaclotide (Constella) sono scarse. In generale in gravidanza è preferibile, se possibile, utilizzare lassativi non assorbiti dal tratto gastrointestinale come quelli formanti massa (per esempio psillio, metilcellulosa), il macrogol, il lattulosio, il docusato. L’uso di lassativi stimolanti, come il bisacodil o la senna, dovrebbe essere occasionale e di breve durata. In ogni caso, la valutazione della terapia spetta al medico curante. Se nel suo caso il macrogol o altri lassativi di “prima scelta” sono risultati inefficaci, non sembrano esserci molte alternative ai farmaci attualmente utilizzati. Un possibile approccio da valutare con il medico potrebbe essere di assumere quotidianamente il macrogol e di assumere bisacodil sporadicamente al bisogno. Le raccomando, inoltre, di assumere alimenti ricchi di fibre e acqua e di effettuare un regolare esercizio fisico, ma di sicuro le sia già stato consigliato. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

