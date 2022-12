Strane perdite con la pillola

Una domanda di: Martina

Salve volevo un’informazione. Io prendo la pillola Effimia ormai da quasi un anno. Ho notato che al terzo o al quarto giorno di pillola iniziano perdite di color bianco e molto liquide. Sono effetti normali della pillola? Sono sicura di non avere infezioni perché non ho briciore o prurito! Grazie mille.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, di solito quando le perdite sono legate all’assunzione del farmaco sono presenti spotting con sangue rosso vivo o caffeico e non come quelle che lei descrive. La certezza della presenza o meno di germi può essere ottenuta solo facendo un esame microbiologico vaginale completo successivamente al quale se fossero presenti germi patogeni è indicata terapia specifica. Credo che queste perdite vadano indagate come spiegato. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

