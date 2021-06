Strane perdite prima della mestruazione

Una domanda di: Federica

Ho 32 anni. Sono mamma di 2

bambine, la prima di 2 anni e mezzo e la seconda di 10 mesi che allatto al

seno di notte, entrambe avute con taglio cesareo. Il ciclo mi è tornato 4

mesi fa, la prima volta con ritardi di 10 giorni, poi regolare, poi con dei

giorni di ritardo. Questo mese mi è capitata una

cosa strana, mai capitata fin ora. La settimana prima del ciclo ho avuto

delle perdite marroni (una settimana intera) quando mi pulivo, nulla di che

insomma. Di colpo si sono bloccate e ho iniziato ad avere dei ritardi, ad

oggi sono 5 giorni, ho fatto un test ed è negativo! Mi sto iniziando a

preoccupare, è tutto normale o ci può essere qualcosa di patologico dietro

quelle perdite? Leggendo su internet la cosa mi sta facendo agitare.

Inoltre considerate che con due bambine sono molto stressata, la notte dormo

poco e male, soprattutto perché la piccola ogni due ore brontola per il

latte. Spero in una sua risposta, le auguro buona giornata.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve carissima mamma, direi che la sua ultima frase è illuminante ai fini della diagnosi.

Mi spiego: in presenza di stress e insonnia è praticamente inevitabile che anche il ciclo mestruale si “ingarbugli”!

A mio avviso la cosa più probabile nel suo caso è che ci sia stato un tentativo di ovulazione che non è andato a buon fine e per questo lei ha notato quelle strane perdite di sangue.

La cosa più rilevante, però, è che lei è già stata sottoposta due volte a taglio cesareo e anche se sta allattando (ormai immagino abbia iniziato lo svezzamento) è certamente già ritornata la fertilità e quindi anche la possibilità di rimanere nuovamente incinta.

Sarebbe importante rinviare ancora per un po’ un concepimento anche per lasciare al suo utero il tempo di guarire perfettamente dall’ultimo intervento.

E’ quindi utile che lei prenda dei provvedimenti in tal senso, confrontandosi con la sua ginecologa curante…così da non avere la bella sorpresa troppo presto.

Direi che i metodi a disposizione per evitare la gravidanza sono sostanzialmente 2 (direi di escludere i metodi poco o per nulla efficaci nel vostro caso ossia il condom e il coito interrotto) ossia la contraccezione ormonale con solo progesterone (desogestrel 75 microgrammi 1 compressa al giorno tutti i giorni finchè allatta) oppure i metodi naturali (metodo dell’ovulazione Billings oppure metodo sintotermico del tipo Camen o Roetzer).

Il vantaggio dei metodi naturali è che non comportano effetti collaterali di alcun tipo, l’insegnamento è gratuito, sono semplici da imparare ed ecologici.

Lo “svantaggio” è che richiedono alcuni periodi di astinenza in caso si voglia o debba evitare la gravidanza come nel vostro caso. C’è però da sottolineare che questo aiuta la complicità della coppia e rende ancora più speciali i momenti di intimità…provare per credere!

Spero di esserle stata di aiuto, cordialmente.

