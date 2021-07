Strani movimenti in un piccolissimo

Una domanda di: Rosa Linda

Il mio bambino ha 29 giorni. Ho notato che da una decina di giorni a questa

parte, nel sonno soprattutto ma anche da sveglio, si stiracchia

continuamente. Flette quindi la testa all’indietro, tira le gambe al

pancino, emette versetti strani tipo lamenti e diventa rosso in viso.

Confrontandomi con altre mamme, mie amiche, dicono che anche i figli lo hasnno fatto da neonati ma io non sono tranquilla. Sapreste dirmi se può essere reflusso o

movimenti normali che fanno tutti i neonati?

Ringraziandovi anticipatamente, porgo cordiali saluti.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

perché pensa al reflusso? Il bambino piange dopo la poppata? Non cresce in modo soddisfacente? E’ lamentoso per molto tempo durante il giorno? Non mi pare o almeno non me lo ha riferito. Credo che le sue amiche abbiano ragione e che i movimenti descritti siamo compatibili con la normalità. Al massimo quel tirare le gambe verso il pancino potrebbe essere conseguenza di quelle che un tempo venivano definite coliche dei tre mesi (prive di significato medico). Posto tutto questo, poiché non ho modo di vedere il bambino e poiché la mia esperienza mi suggerisce di dare peso ai dubbi delle mamme, la invito senz’altro a consultare il suo pediatra per fargli visitare con scrupolo suo figlio allo scopo di poter escludere con sicurezza che ci sia qualcosa che non va. Mi tenga aggiornato se lo desidera. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto