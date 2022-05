Strani tremori in un bimbo di 4 anni

In genere, i tremori che si manifestano al momento dell'addormentamento non destano preoccupazione.

Gentile signora, tremori specie al momento dell’addormentamento sono in genere non preoccupanti. Comunque è importante che controlliate se i tremori cessano mettendo una vostra mano sulla zona interessata: questo fa subito distinguere i tremori benigni (che smettono toccando il bambino) dagli spasmi che possono essere patologici. Altra cosa: riprendete con video del cellulare questi scatti o tremori e poi condividete il video col vostro pediatra: sarà lui a indirizzarvi a un centro specialistico, ma solo se lo riterrà necessario. Con cordialità.

Una domanda di: Rosy Salve, è successo che mio figlio 4 anni, ieri sera si è addormentato e ha tremato nel sonno per pochi secondi, qualche tempo fa successe la stessa cosa con movimenti anche sempre nel sonno. Adesso dorme con il papà in camera sua, ieri sera eravamo dalla nonna e sul divano abbiamo notato ciò. Io sono terrorizzata al solo pensiero perché da bambina fino alla pubertà (12 anni circa) ho sofferto di convulsioni non molto frequenti ma c’erano. Voi cosa mi consigliate? Nel caso di controllo c’è un buon centro qui in Italia che mi può consigliare? Grazie mille saluti.

