Strano andamento delle beta: cosa può essere?

Ho avuto l’ultimo ciclo il 24 di ottobre, al 4 novembre sono comparse delle perdite di sangue, mi dirigo in ospedale, e non visualizzano la camera gestazionale, sospetto GEU, dosaggio beta 2500, ripetute il giorno dopo e sono salite a 2700 ma della camera non c’è traccia, io non ho alcun dolore, ma le perdite continuano, dopo qualche giorno ho ripetuto le beta e sono salite a 6000, mi tengono sotto controllo con probabile operazione di laparotomia, ripeto dosaggio beta e sono scese a 4000, decidono di sospendere l’intervento perché probabilmente la gravidanza si sta riassorbendo da sola, oggi in data 14/12 ho ripetuto disagio beta e sono salite nuovamente a 6000 ma di camera gestazionale neanche l’ombra, da cosa può essere dipeso questo alzare e abbassarsi del disagio? Perché non mi danno una risposta concreta?!!



Cara Giorgia,

l’andamento della beta-hCG è tipico delle gravidanze extra uterine, che fanno impazzire medici e pazienti perché si rischia sempre di sforare per eccesso di scrupolo o per difetto di assistenza. Una possibilità è quella di ricorrere alla somministrazione di un farmaco che spegne la gravidanza, che si chiama Metotrexate. Questo deve avvenire sotto controllo medico, perché non sempre funziona e quindi a me sembra che la diagnosi di gravidanza extrauterina sia confermata e la decisione di tentativo di trattamento medico è la mia linea di comportamento o laparoscopia per conferma definitiva e trattamento chirurgico della gravidanza, vanno decisi con i colleghi che l’hanno in cura e che hanno tutti i paramenti per darle la migliore opinione. Cordialmente.

