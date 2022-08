Strano andamento delle beta-hCG

Una domanda di: Raffaella

Vi racconto la mia esperienza: aspettavo la mestruazione il 29 luglio ma non è arrivata, quindi ho fatto un test di gravidanza risultato positivo (2-3 settimane). Premetto di aver fatto siringa di gonasi in data 14 luglio. Poi ho ripetuto il dosaggio delle beta per 4 volte a giorni alterni ma si mantengono sempre sul valore 150, non scendono e non salgono. Ecograficamente non si vede nulla, non ho perdite ne dolori, nessuno sa darmi una spiegazione e sono veramente avvilita. Cosa ne pensa? Grazie per la risposta.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Gentile signora, premettendo l'improbabilità che il gonasi (hcg) possa persistere così a lungo, normalmente la presenza di hcg indica che un concepimento c'è stato e che l'embrione ha per lo meno iniziato ad annidarsi, ma i valori persistentemente bassi non fanno pensare che abbia avuto successo, così come del resto i dati ecografici. Io doserei estrogeni e progesterone nel sangue per capire a che punto sia la produzione degli ormoni ovarici. Se persistono le hcg bisognerà poi escludere patologie del trofoblasto, il tessuto grazie al quale si realizza l'annidamento. Con cordialità.