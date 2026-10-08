Strano andamento delle beta-hCG dopo la 6^ settimana

Una domanda di: Elena Ho concepito indicativamente tra il 29 agosto e il 2 settembre. Il 10 settembre il test di gravidanza era già positivo. Ho iniziato a monitorare le beta-hCG: il 16 settembre erano 288, il 18 settembre, a 48 ore di distanza, erano salite a 1.190; il 22 settembre erano 5.185, il 25 settembre, dopo 72 ore, 5.389 e il 30 settembre 5.680. Considerato il plateau raggiunto e la scarsa crescita delle beta negli ultimi 8 giorni, ho ritenuto che si trattasse di un'interruzione di gravidanza (purtroppo ne ho già avuta un'altra a maggio). Il 29 settembre, teoricamente a 6+0, ho effettuato la prima ecografia: erano presenti la camera gestazionale e il sacco vitellino in utero, ma non si visualizzava ancora l'embrione. Il 3 ottobre ho ripetuto le Beta, purtroppo in un laboratorio diverso, e il valore era 7.480. A 7+0, ho effettuato una seconda ecografia: questa volta si visualizza un embrione di circa 3 mm con attività cardiaca. Naturalmente ho già fissato un'ulteriore ecografia tra 7 giorni, ma nel frattempo volevo chiedervi se vi è mai capitato di osservare una situazione simile e, soprattutto, se secondo voi esiste ancora la possibilità che la gravidanza sia evolutiva. Il dubbio che ho è se il plateau delle beta possa essere considerato un segnale inequivocabile di un'interruzione imminente, e se quindi la presenza dell'embrione con attività cardiaca possa essere semplicemente dovuta al fatto che le Beta stanno ancora aumentando, seppur molto lentamente, ma la gravidanza sia comunque destinata a interrompersi. Vi ringrazio molto per il vostro parere medico.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Elena,

se lei legge le precedenti mie risposte per casi analoghi vedrà che raccomando sempre di abbandonare il dosaggio delle beta-hCG quando il valore ha superato le 2000 unità e si può passare al controllo ecografico della gravidanza. La variazione delle beta-hCG dopo le prime fasi è così irregolare che rischia di generare preoccupazioni e spaventi inutili. Secondo me la sua gravidanza sta andando benissimo e spero ce lo potrà confermare. Un saluto cordiale.



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