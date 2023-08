Strano arrossamento sulla pelle di un bambino: può essere una puntura d’insetto?

Una domanda di: Natascka

Salve la contatto in merito ad una sospetta puntura di insetto, questa mattina mentre mio figlio di 6 anni si vestiva ho notato una strana puntura di insetto non sembra di zanzara ma non posso essere certa di cosa sia potuto essere, la foto è di stamattina presto. Io ho applicato in giornata betadine ma ho notato uno strano arrossamento lineare che mi sta facendo preoccupare, viviamo in campagna e abbiamo un cane ed un gatto con tutte le precauzioni applicate contro le zecche e le pulci e vivono all’esterno, il bambino ci gioca solo quando siamo all’aperto, cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo.



Piergiacomo Calzavara Pinton Piergiacomo Calzavara Pinton Gentile signora,

nella fotografia non si vede lo “strano arrossamento lineare” che descrive nella lettera.

È comunque improbabile che sia una puntura d’insetto senza prurito e lo stesso vale per la puntura di zecca, visto che non c’è la zecca adesa alla lesione.

Sarebbe opportuno che si recasse dal proprio pediatra per valutare un’ infezione e la relativa terapia antibiotica. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto