Streptococco B: quale cura?

Una domanda di: Arianna

Ho contratto la candida albicans (credo, nello specifico, si tratti di streptococco agalactiae di tipo B) tenendo troppo

tempo l’assorbente interno. Già fatto terapia antibiotica ma, secondo me,

questo fungo è molto resistente. Mi avevano già detto, all’esito del primo

tampone (circa 10 anni fa), che, in caso di gravidanza portata a termine,

avrei dovuto fare una cura antibiotica per via endovenosa. Ma, mi domando

questo: per evitare che questo fungo venga trasmesso al partner anche in

sede di un primo rapporto non si può fare questa terapia anche prima che

venga iniziato qualsivoglia tipo di rapporto. Attendo risposta e nel

frattempo ringrazio.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

credo stia facendo un po’ di confusione: la Candida albicans è un fungo, lo streptococco un batterio. La Candida si cura con preparati per uso locale a

base di sostanze antimicotiche, come per esempio clotrimazolo, miconazolo, econazolo. Se l’infezione non guarisce è possibile che sia necessario il

ricorso (su prescrizione medica) ad antimicotici da assumere per bocca (per esempio a base di fluconazolo). Lo streptococco B vive normalmente in

vagina, perché fa parte del microbiota locale, ed è quindi di frequente riscontro nei tamponi vaginali. Non dà luogo a sintomi e non è pericoloso, quindi una cura antibiotica non trova indicazioni e non va fatta. Solo al momento del parto viene effettuata la profilassi antibiotica alla madre

perché questa prassi impedisce che il bambino, passando dal canale vaginale, venga contaminato. Ecco perché per prassi viene prescritto alle donne incinte il

tampone vaginale verso il termine della gravidanza: se risulta positivo allo streptococco, durante il parto – e solo durante il parto – si esegue la

profilassi, cioè si somministra l’antibiotico alla donna. Questo serve non a eliminare lo streptococco dalla vagina ma a fare da scudo al bambino

affinchè non venga contaminato. Non deve dunque fare alcuna terapia contro lo streptococco (anche perché risulterebbe inutile), mentre deve senza

dubbio curare la candida anche eliminando, eventualmente, i fattori che favoriscono le recidive, come il sovrappeso. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

