Streptococco che non passa nonostante settimane di antibiotico

Una domanda di: Giorgia Bambino di 7 anni ha contratto lo streptococco 3 volte a distanza di una settimana (la prima volta) e 17 giorni l'altra, dopo aver finito il ciclo di antibiotico di 10 giorni (Neoduplamox). Da novembre sta prendendo sempre antibiotici. Non riusciamo a capire. Grazie se potrà aiutarci.



Giorgio Longo Giorgio Longo

Gentile signora,

lo streptococco a volte non viene eradicato malgrado una corretta terapia antibiotica (Amoxicillina per almeno sei giorni). Il motivo più comune è che si tratti di uno streptococco non più virulento. In questa eventualità si parla di “portatore sano”, come credo sia il caso di suo figlio. Ma che sia un insuccesso di eradicazione o una reinfezione, o un portatore sano, se il bambino sta bene e non è più febbrile non va rifatto alcun trattamento antibiotico. Per lo stesso motivo non è indicato né consigliato ripetere il tampone dopo aver terminato la cura. In sintesi, se il bambino sta bene si dimentichi dello streptococco. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

