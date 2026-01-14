Streptococco che non passa nonostante settimane di antibiotico

Professor Giorgio Longo A cura di Giorgio Longo - Professore specialista in Pediatria Pubblicato il 14/01/2026 Aggiornato il 14/01/2026

Se lo streptococco resiste nonostante l'antibiotico, ma il bambino sta bene, cioè non ha febbre né altri sintomi, non si deve fare più nulla, ci si può dimenticare della sua presenza.

Una domanda di: Giorgia
Bambino di 7 anni ha contratto lo streptococco 3 volte a distanza di una settimana (la prima volta) e 17 giorni l'altra, dopo aver finito il ciclo di antibiotico di 10 giorni (Neoduplamox). Da novembre sta prendendo sempre antibiotici. Non riusciamo a capire. Grazie se potrà aiutarci.

Giorgio Longo
Giorgio Longo

Gentile signora,
lo streptococco a volte non viene eradicato malgrado una corretta terapia antibiotica (Amoxicillina per almeno sei giorni). Il motivo più comune è che si tratti di uno streptococco non più virulento. In questa eventualità si parla di “portatore sano”, come credo sia il caso di suo figlio. Ma che sia un insuccesso di eradicazione o una reinfezione, o un portatore sano, se il bambino sta bene e non è più febbrile non va rifatto alcun trattamento antibiotico. Per lo stesso motivo non è indicato né consigliato ripetere il tampone dopo aver terminato la cura. In sintesi, se il bambino sta bene si dimentichi dello streptococco. Cordialmente.

