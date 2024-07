Streptococco diagnosticato, ma il tampone è negativo

Una domanda di: Vegisi

Mio figlio (9 anni) bambino sano e vivace che da tempo non aveva malattie purtroppo ha contratto lo streptococco. Il tutto è iniziato 5 giorni fa con febbre a 37 massimo 37.5 – 38, tosse stizzosa, malessere mal di gola. Il pediatra ci consiglia di fare immediatamente il tampone che risulta negativo. Aspettiamo due giorni (essendo sabato e domenica non abbiamo avuto la possibilità di farlo visitare dal pediatra curante) e lo portiamo in visita. Il dottore nota la lingua a fragola e dice essere chiaramente streptococco, il tampone era negativo poichè effettuato troppo presto e ci fa iniziare Cefodox due volte al dì. Ad oggi, sono passati 5 giorni dall’inizio della febbre e 3 di somministrazione di antibiotico è rimasto tutto invariato. Chiedo Vostro gentile riscontro perché sono molto spaventata e in apprensione. Il pediatra dice che è tutto normale. Grazie!



Giorgio Longo Giorgio Longo

Cara signora,

la lingua a fragola è solo uno (e il minore) dei segni clinici che caratterizzano la faringitonsillite streptococcica. Infezione che sarei certo che suo figlio non ha. Dico questo in quanto, a parte il tampone negativo (che non è poco!), la tosse stizzosa da sola farebbe escludere una infezione da streptococco e ancor di più il mancato sfebbramento con l’antibiotico: la faringite da streptococco sfebbra sempre a 24 ore dall’inizio della terapia (e non dà tosse). In altre parole metta da parte ogni preoccupazione e vedrà che in breve sfebbrerà da solo come fanno di regola le infezioni virali che sono anche molto più comuni dello streptococco. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto