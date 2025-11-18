Streptococco e ricaduta dell’infezione

Una domanda di: Carmen
Quindici giorni fa mio figlio ha contratto streptococco con scarlattina e mi ha trasmesso streptococco, curato io con 6 giorni di neoduplamox. A una settimana ho una ricomparsa di dolore fortissimo alle tonsille e non riesco ad ingoiare. Cosa devo fare?
Arnaldo Casali
Gentile signora,
se ha constatato una ricaduta verosimilmente è stata trattata con l’antibiotico sì giusto ma sottodosato, come spesso avviene (la dose giusta è di un grammo di Neoduplamox, 3 volte al giorno, per 9 giorni). Ora, se presenta ancora febbre con tampone tonsillare positivo per streptococco, deve ricominciare tutto daccapo e con la corretta posologia. Altrimenti deve rivolgersi al proprio medico. Saluti cordiali.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
