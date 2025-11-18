Streptococco e ricaduta dell’infezione

Può capitare che un'infezione da streptococco ricompaia dopo una cura con antibiotico perché quest'ultimo è stato assunto in una dose inferiore a quella opportuna (come spesso avviene).

Gentile signora, se ha constatato una ricaduta verosimilmente è stata trattata con l’antibiotico sì giusto ma sottodosato, come spesso avviene (la dose giusta è di un grammo di Neoduplamox, 3 volte al giorno, per 9 giorni). Ora, se presenta ancora febbre con tampone tonsillare positivo per streptococco, deve ricominciare tutto daccapo e con la corretta posologia. Altrimenti deve rivolgersi al proprio medico. Saluti cordiali.

Una domanda di: Carmen Quindici giorni fa mio figlio ha contratto streptococco con scarlattina e mi ha trasmesso streptococco, curato io con 6 giorni di neoduplamox. A una settimana ho una ricomparsa di dolore fortissimo alle tonsille e non riesco ad ingoiare. Cosa devo fare?

L'infezione alla gola dovuta a streptococco ha caratteristiche inconfondibili: mal di gola e febbre elevata, assenza di raffreddore e tosse (che invece accompagnano di norma le infezioni respiratorie virali) e, soprattutto, scomparsa della febbre a 24 ore dall’inizio della terapia antibiotica. »

