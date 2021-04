Stridore durante l’inspirazione in bimbo di 9 mesi

Una domanda di: Valentina

Buongiorno, mio figlio ha quasi 9 mesi. Quando aveva poco più di un mese,

poiché a volte aveva uno stridore inspiratorio, l’avevo portato da un

otorino pediatrico che gli aveva fatto una fibroscopia e ci aveva detto che

il bimbo aveva l’epiglottide a omega, le aritenoidi lievemente

edematose (probabilente per un po’ di reflusso, anche se non rigurgita

quasi mai), lingua lievemente grossa e lieve laringomalacia. Ci aveva detto

che lo stridore sarebbe passato nel giro di 3 mesi al massimo ed

effettivamente ho assistito ad un progressivo ridursi dello stridore fino

alla sua totale scomparsa quando il bimbo aveva 5 mesi. Succede però, ogni

circa un mese/quaranta giorni, di assistere ad un riaccendersi dello

stridore… quindi il bambino per un mese sta bene, poi, non so perché,

inizia di nuovo a stridere (non tanto quanto quando era piccolo, ma solo

quando è agitato o piange o vuole attirare l’attenzione), va avanti così

per alcuni giorni e poi passa. Ad esempio in questi giorni dopo almeno un

mese e mezzo in cui era “asintomatico”, ha ricominciato a fare questo

stridore inspiratorio da ormai quasi una settimana, quando piange.

Sinceramente inizio a preoccuparmi, ho paura che non sia solo laringomalacia

ma che sia qualcosa di più serio (stenosi sottoglottica? emangioma

sottoglottico?) e di non visibile alla fibroscopia, dato che ovviamente la

fibroscopia vede solo fino al piano gotico ma non sotto. Altrimenti non mi

spiego come mai periodicamente vi sia una recrudescenza dei sintomi,

intermittente. Preciso che lo stridore è solamente inspiratorio, che di

notte il respiro è assolutamente silenzioso. Naturalmente contatterò

appena possibile anche l’otorino che ha visitato il bambino, ma attualmente

non sarà reperibile fino a maggio purtoppo e io vivo nell’ansia. Grazie

mille.



Aldo Messina Aldo Messina Gentile signora,

le preoccupazioni potrebbero rivelarsi eccessive, ma non posso che concordare con lei su un punto: la laringoscopia, anche se eseguita con competenza e professionalità, non sempre è esaustiva. Consulterei uno pneumologo pediatrico e valuterei l’opportunità di effettuare una broncoscopia. Con cordialità.

