Stridore laringeo in un bimbo di 10 mesi

Se dalle indagini effettuate per capire la causa dello stridore laringeo non emerge nulla, si può ipotizzare che potrebbe scomparirà spontaneamnete con il trascorrere dei mesi.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara signora, lo stridore laringeo, se si accentua con il pianto o, comunque, durante uno sforzo vocale, potrebbe essere espressione di patologia della laringe. In questo caso però il collega otorino che ha visitato il suo bambino ha escluso cause particolari (che se ci fossero state, avrebbe individuato). Pertanto dovrebbe (dico dovrebbe!) trattarsi di un fenomeno costituzionale che potrebbe risolversi spontaneamente dopo il primo anno di vita. Con cordialità.

Una domanda di: Ambra Mio figlio ha 10 mesi e da qualche settimana emette uno stridore quando inspira. Siamo stati in ospedale dove l’hanno tenuto qualche giorno ma non hanno ancora capito da cosa provenga. Abbiamo fatto la visita dall’otorino e radiografia ma non è risultato nulla. Siamo in attesa di fare la visita anche cardiologica. L’unica cosa che abbiamo scoperto con questo ricovero è una broncopolmonite che non ha niente a che vedere con questo stridore (così mi è stato detto). Vorrei avere un suo parere, sono molto preoccupata. Posso se vuole allegare un video così capisce bene di cosa parliamo. Aspetto una sua risposta, grazie mille.

Gli Specialisti Rispondono

La felicità e l'euforia che seguono la scoperta di avere nella pancia un bambino dovrebbero rimanere tali e non trasformarsi nella paura che tutto non vada per il verso giusto, da cui può nascere la scelta, poco opportuna, di effettuare controlli troppo presto o troppo spesso. »

Gli Specialisti Rispondono

Il pediatra curante può non prescrivere le indagini consigliate dal collega allergologo: può capitare, per esmepio, quando a suo avviso non era necessario un consulto specialistico. »

Gli Specialisti Rispondono

L'emocromatosi è una condizione che, una volta diagnosticata, si controlla con ottimi risultati, quindi non c'è ragione per rinunciare alla paternità nel caso in cui se ne sia portatori. »