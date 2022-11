Stridore laringeo in un piccolissimo

Una domanda di: Rossella

Vorrei avere un vostro parere dato che lei è uno specialista. Ho un bimbo di un mese e mezzo ed il pediatra visitandolo, dato che è raffreddato, mi ha diagnosticato anche lo stridore laringeo dicendo che è nato così, mi ha dato l’areosol a intermittenza 10 giorni di terapia poi stacco per 10 giorni e poi inizio di nuovo per altri 10, dato che ho un po’ di ansie vorrei capire se c’è bisogno di preoccuparsi oppure è una cosa che con il tempo scompare. Mi ha detto che è dovuto – ma non so se ho capito bene – alla trachea o alla laringe molle e quindi quando respira le due pareti si attaccano ed emette il rumore.



Salve mamma, grazie per esserti rivolta a noi, anche se l’argomento è già stato trattato in queste pagine Il tuo pediatra ti ha dato le informazioni e i consigli corretti per affrontare, senza patemi, il tema dello stridore laringeo che, in genere, si risolve spontaneamente nei primi mesi di vita. Se dovesse persistere è indicata una visita dall’otorinolaringoiatra con laringoscopia, ma per ora non è il caso. Cari saluti.

