Sudorazione notturna davvero eccessiva in una bimba di 21 mesi: cosa potrebbe essere?

Una domanda di: Mamma di Irene Buongiorno dottore, mia figlia di 21 mesi da sempre suda durante la notte. Premetto che la bambina non ha mai avuto nessun problema né di salute né di attenzione o apprendimento. Il problema che si presenta tutta la notte è la sudorazione soprattutto alle spalle e al collo a volte bagna pure le lenzuola. Consideri che dorme con il pigiama leggero in cotone e non si fa coprire. Ogni notte la cambio circa 3 volte perché non posso di certo lasciarla tutta bagnata. Un altro problema è che mia figlia spesso (in realtà non sempre) cammina con le punte dei piedi (non so se la cosa posso avere dei collegamenti). Di questi due problemi ho più volte parlato con i pediatri i quali ritengono che la bambina senta caldo. Se la sudorazione avvenisse solo nella prima fase del sonno potrebbero avere ragione ma avviene tutta la notte in più lei dorme scoperta e io mi copro con il trapuntino. La situazione si è leggermente attenuata in inverno ma già da un mese è tornata peggio di prima. Sinceramente la cosa comincia a preoccuparmi e non mi piace la leggerezza della mia pediatra vorrei per favore da voi un consiglio per escludere qualsiasi patalogia o problematica ad esso collegato, quali esami fare o a quale medico rivolgermi. Vi ringrazio anticipatamente per il tempo dedicato.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara mamma,

capisco la sua preoccupazione, soprattutto perché la sudorazione notturna è presente da molto tempo e non sembra dipendere semplicemente dal fatto che la bambina è troppo coperta o la stanza in cui dorme è eccessivamente calda. La buona notizia è che, nella maggior parte dei bambini piccoli che crescono bene e stanno bene durante il giorno, la sudorazione notturna isolata non è legata a malattie gravi. Alcuni bambini hanno infatti una superiore attivazione del sistema che regola la temperatura e la sudorazione, soprattutto durante il sonno profondo. Nel caso di Irene ci sono però alcuni elementi che meritano una valutazione pediatrica più approfondita, non perché ci siano segnali particolarmente allarmanti, ma perché il disturbo è importante, persistente e le crea disagio pratico ogni notte. Le cose che la pediatra dovrebbe ricontrollare con attenzione sono soprattutto:

• crescita (peso e altezza nel tempo)

• presenza o meno di russamento, pause respiratorie, sonno agitato o respirazione con bocca aperta • eventuali infezioni ricorrenti o febbre • stanchezza durante il giorno • ingrossamento di linfonodi • eventuali segni neurologici o ortopedici associati al cammino sulle punte.

Voglio precisare che il camminare sulle punte, all'età di irene, molto spesso è benigno e “abituale”, soprattutto se intermittente, ma vale comunque la pena di valutarlo nella visita insieme all'osservazione generale.

Per prudenza, visto che il problema del sudore dura da tempo, potrebbe essere ragionevole eseguire alcuni esami, ad esempio:

* emocromo completo

* indici infiammatori (VES/PCR)

* ferritina e sideremia

* funzionalità tiroidea (TSH reflex)

* test del sudore

* glicemia

* dosaggio della vitamina D (se ci sono segni che fanno pensare a una carenza)

Eventualmente proporrei una visita una visita dall'otorinolaringoiatra, se sono presenti russamento o disturbi respiratori notturni, eventualmente associati all'ipertrofia delle adenoidi e delle tonsille.

In assenza di altri sintomi, importanti (calo di peso, febbre persistente, infezioni frequenti, difficoltà respiratorie, scarsa crescita) che mi sembra di capire la bambina non manifesti, non mi sembra emergere dal racconto un quadro fortemente suggestivo per patologie gravi. Le consiglierei quindi non tanto di allarmarsi, quanto di chiedere una rivalutazione pediatrica programmata, magari documentando per qualche notte quanto suda Irene (anche con foto o annotazioni), così da aiutare la pediatra a capire meglio l’entità del problema. Dal punto di vista clinico, terrei soprattutto presenti come ipotesi possibili : iperidrosi costituzionale (cioè maggiore sudorazione costituzionale, a volte ereditaria) disturbi respiratori del sonno/adenoidi, carenza di ferro lieve. Sono sicuramente rare invece le patologie croniche come ipertiroidismo, infezioni croniche, cardiopatie, patologie neurologiche/metaboliche, oltretutto nel caso di questa bambina non c'è alcun segnale di allarme al riguardo. Sul problema di camminare in punta intermittente a 21 mesi, senza altri segni neurologici, la cosa di per sé dovrebbe essere valutata assieme a queste domande: corre? sale le scale? ha rigidità muscolare? Il fatto che sudi soprattutto nuca/spalle e durante tutto il sonno mi fa pensare più a disregolazione termica con reazione del sistema nervoso vegetativo o micro-lavoro respiratorio notturno (se si associa russamento) che non a problematiche endocrine. Se lo desidera, mi tenga aggiornato. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto