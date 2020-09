Sui rischi del terzo cesareo

Una domanda di: Simona

Salve nel 2018 divento mamma di una bimba con taglio cesareo. Nel 2019 ho avuto un bimbo sempre taglio cesareo, una settimana fa faccio il test e

sono nuovamente incinta ho paura perché mi fa continuamente male il basso entre e ho paura che questa poca distanza tra un cesareo e l’altro sia

molto pericoloso.



Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile signora,

i tagli cesarei ravvicinati determinano un rischio aumentato di deiescenza della cicatrice uterina, che si verifica nell’ultima fase della gravidanza. Non è possibile togliere/prevenire con farmaci tale rischio. Per questo dopo l’esecuzione di un taglio cesareo, viene raccomandato un periodo sufficientemente lungo di pausa prima di pianificare una nuova gravidanza, ciò consente ai tessuti il ripristino di una certa resistenza delle strutture anatomiche.

Il suo curante saprà seguire il suo caso e molto probabilmente le programmerà un taglio cesareo anticipato rispetto alla data presunta del parto.

Le auguro una serena prosecuzione della gravidanza.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto