Sul dosaggio dell’antibiotico in gravidanza

Se il ginecologo prescrive un dosaggio dell'antibiotico più alto rispetto alla classica posologia significa che lo ritiene necessario per avere la sicurezza di debellare l'infezione.
Una domanda di: Laura In merito alla risposta che mi ha dato: peso 61 kg e sul referto era indicato un notevole sviluppo di klebsiella. Pensi che all'inizio avevo fatto effettuare il tampone presso un altro centro, dove però non indicavano sul referto la carica di batterio presente ma solo il nome e la lista di antibiotici da poter assumere. Quando inviai il risultato alla ginecologa mi disse che il referto era incompleto ma comunque mi prescrisse subito quell'antibiotico e in quel dosaggio. Mi proposi di ripetere l'esame altrove ed alla mia proposta rispose che effettivamente era meglio e me lo fece lei in un centro privato dove lavora. Con il nuovo risultato mi riconfermò la stessa cura. Ho preso fermenti lattici per bocca ed anche compresse vaginali.
Elisa Valmori
Grazie signora delle precisazioni che mi ha fornito.
Certamente la sua Curante ginecologa è molto attenta e scrupolosa.
L'importante è che la cura antibiotica sia risultata efficace nel debellare l'infezione. Immagino le farà fare nuovamente degli esami sulle urine a distanza di circa 7-10 giorni dal termine della cura. Rimango a disposizione in caso avesse ulteriori dubbi.
Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Le cefalosporine, categoria di antibiotici a cui appartiene anche il principio attivo cefuroxima, possono essere assunte, se necessario, sia in gravidanza sia in allattamento. Con particolare attenzione alla posologia. »
La febbre non è sempre colpa dello streptococco, che oltretutto è l'agente infettivo che meno probabilmente la provoca nei bambini piccoli. Se l'antibiotico non ha funzionato forse non era la cura più appropriata. »
Le cefalosporine, categoria di antibiotici a cui appartiene anche il principio attivo cefuroxima, possono essere assunte, se necessario, sia in gravidanza sia in allattamento. Con particolare attenzione alla posologia. »
Con l'avanzare dell'età materna aumentano le probabilità che una gravidanza sia gemellare e che i gemelli siano dizigoti, ossia si assomiglino come due normali fratelli, a differenza dei gemelli omozigoti che sono identici. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer