Sul dosaggio dell’antibiotico in gravidanza

Una domanda di: Laura In merito alla risposta che mi ha dato: peso 61 kg e sul referto era indicato un notevole sviluppo di klebsiella. Pensi che all'inizio avevo fatto effettuare il tampone presso un altro centro, dove però non indicavano sul referto la carica di batterio presente ma solo il nome e la lista di antibiotici da poter assumere. Quando inviai il risultato alla ginecologa mi disse che il referto era incompleto ma comunque mi prescrisse subito quell'antibiotico e in quel dosaggio. Mi proposi di ripetere l'esame altrove ed alla mia proposta rispose che effettivamente era meglio e me lo fece lei in un centro privato dove lavora. Con il nuovo risultato mi riconfermò la stessa cura. Ho preso fermenti lattici per bocca ed anche compresse vaginali.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Grazie signora delle precisazioni che mi ha fornito.

Certamente la sua Curante ginecologa è molto attenta e scrupolosa.

L'importante è che la cura antibiotica sia risultata efficace nel debellare l'infezione. Immagino le farà fare nuovamente degli esami sulle urine a distanza di circa 7-10 giorni dal termine della cura. Rimango a disposizione in caso avesse ulteriori dubbi.

Cordialmente.



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