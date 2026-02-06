Sul dosaggio dell’Eutirox

Una domanda di: Valentina
Sono da poco in menopausa da PMA su ciclo medicato (assumo Progynova 3 volte al giorno e Amelgen 400 5 ovuli al giorno). Le mie beta a 10 gg post transfer sono 519 e il TSH salito a 4,48 mentre prima di iniziare la terapia ormonale sostituito a era a 1,7 grazie ad Eutirox 25 mg. Ora per ristabilire il mio TSH quale dosaggio dovrei assumere? La mia ginecologa ha suggerito 75 mg. Oppure passare a Tiche o Tirosint (non sappiamo quante gocce) per la mia intolleranza al lattosio. Grazie per l’attenzione.
Antonello Sannia
Gentile Signora,
direi che mi sembra giusto provare con l'Eutirox da 75 mg 1 compressa al mattino appena sveglia, proprio come le ha prescritto la sua ginecologa. Le ricordo che l'Eutirox va assunto a stomaco vuoto ed è opportuno attendere almeno 30 minuti prima di fare colazione. Dopo 40-45 giorni di questa cura ripeta il dosaggio di T3, T4 e TSH per vedere se la situazione si è stabilizzata. Con cordialità.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
