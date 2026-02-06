Sul dosaggio dell’Eutirox

Una domanda di: Valentina Sono da poco in menopausa da PMA su ciclo medicato (assumo Progynova 3 volte al giorno e Amelgen 400 5 ovuli al giorno). Le mie beta a 10 gg post transfer sono 519 e il TSH salito a 4,48 mentre prima di iniziare la terapia ormonale sostituito a era a 1,7 grazie ad Eutirox 25 mg. Ora per ristabilire il mio TSH quale dosaggio dovrei assumere? La mia ginecologa ha suggerito 75 mg. Oppure passare a Tiche o Tirosint (non sappiamo quante gocce) per la mia intolleranza al lattosio. Grazie per l’attenzione.



Antonello Sannia Antonello Sannia

Gentile Signora,

direi che mi sembra giusto provare con l'Eutirox da 75 mg 1 compressa al mattino appena sveglia, proprio come le ha prescritto la sua ginecologa. Le ricordo che l'Eutirox va assunto a stomaco vuoto ed è opportuno attendere almeno 30 minuti prima di fare colazione. Dopo 40-45 giorni di questa cura ripeta il dosaggio di T3, T4 e TSH per vedere se la situazione si è stabilizzata. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

