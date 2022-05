Sul funzionamento di EllaOne

Una domanda di: Laura

Ho avuto un rapporto non protetto (abbiamo usato la pratica del “coito interrotto “) il penultimo giorno del mio periodo fertile; ho pertanto

assunto EllaOne 48h dopo tale rapporto con la speranza che il contraccettivo funzioni.

Tuttavia leggendo il foglio illustrativo della pillola mi sono accorta di come questa agisca inibendo o ritardando l’ovulazione; questo significa che

la pillola non ha avuto alcun effetto? Non esistono contraccettivi d’emergenza da usare dopo l’ovulazione?

In attesa di una sua risposta porgo cordiali saluti.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

EllaOne impedisce che la gravidanza compaia perché rende inospitale l’utero. L’ovulazione avviene sempre quando ellaOne è assunta nei giorni più fertili (lei era nel preovulatorio) e può aver concepito.

Tuttavia, il figlio concepito non può annidarsi e non sopravvive. La gravidanza clinica non compare.

Questo succede anche quando viene presa dopo l’ovulazione.

Se vuole usare il coito interrotto nei giorni fertili, fa un errore grossolano: è come non usare alcun accorgimento. Può usarlo unitamente al profilattico: usati bene e INSIEME i due metodi sono affidabili: ma deve usarli bene e riconoscere bene i giorni fertili.

Lei sa bene che se ovula non c’è alcuna possibilità di evitare il concepimento ed ellaOne impedisce l’ovulazione solo nei primi giorni fertili, che sono “i meno fertili”.



