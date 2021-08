Sul referto dell’isterosalpingografia

Una domanda di: Daniela

Buongiorno gentile dott.ssa Elisa Valmori, avrei bisogno di una sua lettura

sull’esito della mia isterosalpinografia:

Utero latero- deviato a sinistra.

Cavità uterina nei limiti morfo-volumetrico della norma, a riempimento

uniforme.

Regolare iniezione di entrambe le tube di calibro e decorso regolari la

destra , raggomitolata su se stessa la sinistra.

(proprio questa parte mi sospetta preoccupazione poiché siamo alla ricerca

di un bambino).

Bilateralmente normale stravaso del mezzo opaco ( iopamiro 300), più

abbondante a destra e normale spandimento in cavità peritoneale.

A questo referto è seguita una prescrizione di antibiotico Augmentin e

Ananase.

Certa di un suo riscontro, ringrazio e porgo i miei migliori saluti.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, direi che il suo esame è andato bene.

Mi stupisce la prescrizione dell’antibiotico ma non avendo idea dell’esame obiettivo non sono in grado di cogliere se quella che è stata refertata come “tuba raggomitolata” con passaggio del mezzo di contrasto lievemente inferiore a sinistra rispetto alla destra, possa essere un principio di salpingite (ossia infezione/infiammazione della tuba stessa) o meno.

Ad ogni modo, direi che questo esame ha documentato la pervietà di entrambe le sue tube, presupposto fondamentale perché i tentativi di ricerca della gravidanza possano andare a buon fine.

Spero di averle risposto e di risentirla presto con buone nuove.

Cordialmente.



