Sul test del DNA fetale

Sono alla 15+3 di gravidanza, ho effettato il test dna alla 12 settimana ed era insufficiente, lo ho ripetuto alla 14ma ed era ancora insufficiente. Sono angosciata e preoccupata per l’esito della gravidanza, preciso che sono in sovrappeso. Vi è correlazione tra il referto del test e andamento della gravidanza?





Gentile signora,

non indica il test che ha eseguito ma probabilmente si tratta di NIPT. Esistono però diverse metodologie NIPT e quindi qualsiasi considerazione senza informazioni sul test eseguito è priva di alcun significato. Detto questo, se si trattasse di NIPT, esiste una correlazione negativa tra DNA fetale e peso materno. Maggiore è quest’ultimo, minore è il DNA fetale circolante e di conseguenza più difficile è eseguire l’analisi. Con cordialità.

