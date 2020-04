Sul valore delle beta-hGC

Una domanda di: Rossella

Ho avuto l’ultima mestruazione il 15 marzo, il 14 e il 15 aprile ho fatto stick urine ed è risultato positivo. Il 17 aprile ho fatto il dosaggio delle beta-hCG e il valore è risultato di 764,50 sono bassine? Mi devo preoccupare?

Grazie mille.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, non c’era alcun bisogno di effettuare il dosaggio della gonadotropina corionica (beta-hCG) a meno che non sia stato il ginecolog a prescriverlo, come mi sembra non sia stato. Il test che si esegue sulle urine è infatti più che sufficiente per accertare l’inizio della gravidanza, dopodiché basta fissare la prima visita e la prima ecografia dal ginecologo. Comunque sia, un unico valore delle beta-hCG non ha alcun significato. Quello che conta è infatti che aumentino progressivamente con il passare dei giorni. Quindi si dovrà preoccupare se ripetendo l’esame dovesse scoprire che non si sta verificando un incremento dei valori, eventualità che segnala appunto che la gravidanza non è in evoluzione. Cari saluti.

