Sulla lettura dell’ecografia

Una domanda di: Debora

Salve, ho deciso di contattare uno specialista attraverso Internet perché nello stato in cui mi trovo e nella situazione in cui ci troviamo tutti, non è stato così semplice ricevere risposte altrove. Ho avuto il mio ultimo Ciclo il 31.12.2020 , ho fatto un test che poi è risultato positivo, sono stata da un dottore e poi in ospedale ma non sono sicura di ciò che mi hanno detto. Vorrei far controllare le mie ecografie a qualche specialista qua, è possibile?





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, deve considerare che l’ecografia è una valutazione dinamica e che la fotografia serve per documentare l’avvenuta valutazione che è però valida solo per il momento in cui viene fatta.

Di fronte ad un processo evolutivo come una gravidanza l’ecografia è relativa al momento in cui viene fatta, pertanto ciò che è successo 20 giorni prima ecograficamente non può essere valutato se non rifacendo un controllo ecografico, magari dal suo specialista di fiducia in modo da confrontare e valutare l’evoluzione fisiologica della gravidanza o purtroppo i casi in cui questa evoluzione non vi è stata o, addirittura, è stata patologica.

Sperando di essere stato utile.

Cordiali saluti.



