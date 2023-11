Sulla trasmissione del gruppo sanguigno

Una domanda di: Sofia

Se mia madre ha gruppo sanguigno AB e mio padre gruppo sanguigno 0, posso avere come gruppo sanguigno AB?





Gentile signora Sofia,

tutti noi, per il fattori ABO possediamo due copie. Un soggetto AB possiede una copia A e una copia B, un soggetto O possiede due copie O (OO).

Secondo le leggi che regolano la trasmissione dei gruppo ABO, ogni soggetto eredita sia dalla madre che dal padre, un solo fattore a testa.

Pertanto un soggetto AB può trasmettere sia il fattore A che il fattore B , ma mai insieme. Un soggetto O, che cioè possiede due copie dell’allele O, può trasmettere solo uno O. Questo fattore O, in presenza di A o di B viene mascherato. In conclusione, secondo quanto lei ha scritto, le combinazioni possibili per un figlio/figlia di una coppia AB e OO saranno AO oppure BO. Naturalmente nel tesserino verrà indicato solo A oppure solo B perché il fattore O viene mascherato da A e da B allo stesso modo. Prima di ogni ulteriore riflessione si accerti di aver trascritto bene i dati e di aver utilizzato dati ufficiali (tesserino) e non dati verbali, spesso errati nel ricordo delle persone. Per questo motivo non si praticherebbe mai una trasfusione ad una persona che non ha il tesserino! Dopo essersi accertata di essere veramente di gruppo AB, credo che la cosa migliore da fare sia quella di parlare con sua madre del suo dubbio, dicendole proprio che le è sorto riflettendo sul gruppo sanguigno di voi tre. Cari saluti.

