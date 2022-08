Sulla valutazione dei ventricoli cerebrali del feto

Una domanda di: Monia

Salve, settimane fa hanno riscontrato che la mia bimba ha il ventricolo cerebrale sinistro di 12mm: l’ecografia che lo ha rilevato è stata fatta alla 27esima settima. Oggi

che sono alla 30esima settimana hanno fatto un’altra ecografia, in realtà il ginecologo era diverso, ha scritto ventricolo sinistro 12 mm, destro

10mm, quando alla 26esima settimana in relazione a quello destro, che era normale, era riportato il valori di 8,5mm.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Monia,

l’importante è che la misura non sia aumentata e che sia sempre sotto il valore soglia di 15 mm.

Le consiglio di parlarne con il medico che le ha fatto l’ecografia, comunque sono sempre valori border-line ed è importante che le varie strutture all’interno del cervello siano ecograficamente nella norma, pur con i limiti dell’esame.

Cordiali saluti.



