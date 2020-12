Sulle probabilità di rimanere incinta

Una domanda di: Laura

Salve, sono una ragazza di vent’anni e avrei dei dubbi. Le mie mestruazioni sono iniziate il 23 novembre e sono finite dopo 5

giorni circa. Ho avuto dei rapporti non protetti e completi con il mio ragazzo al sesto

giorno di ciclo, dodicesimo e al diciassettesimo.

Il mio ciclo è regolare ma come può essere di 26 giorni può anche ritardarmi

e venire al 32esimo giorno, diciamo che la media è di 28.

In particole vorrei sapere se ho delle probabilità di essere rimasta incinta.

Quando ho avuto l’ultimo rapporto, che risale al 9 dicembre, il giorno prima

avevo dei dolori all’ovaio destro e gonfiore addominale, credo che siano

stati per l’ovulazione. Sono in ansia, diciamo che i rapporti sono stati

durante i miei giorni fertili… e adesso non so se corro il rischio di

essere incinta o quanto sia elevata la possibilità, aspetto informazioni e

grazie per l’attenzione.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile Laura,

certamente una donna giovane che ha rapporti sessuali non protetti nei giorni fertili può rimanere incinta. In particolare, per quanto riguarda le probabilità mensile di gravidanza nelle donne della sua età varia dal 40 al 60 per cento, a seconda del partner. Quindi, nel suo caso è più che possibile che una gravidanza si sia instaurata. Con cordialità.