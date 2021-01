Sull’esame del DNA fetale nel sangue materno

Una domanda di: Vanessa

Vorrei fare il test del Dna fetale. Sono alla 9 settimana di gravidanza e

vorrei farlo qui in Abruzzo. Sono di Pescara. Non vorrei andare a Palermo o

altro come mi è stato detto. Potreste aiutarmi?



Cristiana De Petris Cristiana De Petris Gentile signora, anche a Pescara ci sono laboratori di

genetica che eseguono l’indagine di cui lei parla e che consiste

nell’analizzare il DNA del feto di cui si trova traccia nel sangue materno.

L’esame si effettua per escludere le più importanti trisomie (13; 18; 21),

tuttavia nel corso dell’esecuzione si individua anche il sesso del feto. Se

richiesto, viene effettuata anche solo quest’ultima ricerca che va detto, da

sola, non ha alcuna rilevanza dal punto di vista strettamente medico. Per

conoscere il sesso del bambino basta infatti avere la pazienza di attendere

l’ecografia di controllo che si esegue nel secondo trimestre di gravidanza. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto