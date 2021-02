Sull’intervallo tra due vaccini vivi attenuati

Una domanda di: Clara

Perché debbono passare 28 giorni tra due vaccini

attenuati (vivi), che succede talora non fosse? Che pericolo corre la

bambina? Nel mio caso tra il vaccino antinfluenzale nasale e il proquad (vaccino quadrivalente contro morbillo, parotite, rosolia, varicella)

passeranno 5 settimane di distanza, vanno bene o mi consigliate di

rimandare?





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

il lasso di tempo di 4 settimane almeno di distanza tra due vaccini vivi attenuati è consigliato per avere buona produzione di anticorpi quando si effettua il 2° vaccino, senza interferenze con gli anticorpi indotti dalla prima somministrazione. Una distanza di 5 settimane tra vaccino antinfluenzale e vaccino quadrivalente va più che bene. Non ci sono rischi di effetti collaterali maggiori in somministrazione ravvicinate ma solo rischio di avere minor produzione di anticorpi se si avvicinano troppo i due vaccini.

E’ duqnue una questione di efficacia non di sicurezza. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto