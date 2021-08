Sull’uso, in gravidanza, dei disinfettanti a base di iodio

Una domanda di: Camila

Buongiorno, io lavoro in cucina e per questo motivo capita che mi tagli

spesso e utilizzo come disinfettante il betadine, solo ora a 33

settimane di gravidanza mi accorgo che non lo potevo usare. Ora quali

sono i rischi ? Grazie mille.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Camila,

il betadine contiene iodio che può essere assorbito attraverso la pelle. Ci sono segnalazioni di casi di ipotiroidismo nel neonato associato all’utilizzo di betadine durante la gravidanza.

E’ verosimile che la quantità di iodio assorbita in seguito all’applicazione del disinfettante sui tagli sia comunque limitata e non in grado di comportare rischi.

Le suggerisco, in ogni caso e a solo scopo di precauzione, di esporre il suo dubbio al ginecologo/la ginecologa e poi al neonatologo.

Cordiali saluti.

