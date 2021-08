Sumatripan: si può assumere in gravidanza?

Una domanda di: Laura

Sono al terzo mese di gravidanza e soffro di emicrania. Ho sempre bloccato

molto bene gli attacchi di emicrania con i triptani, specialmente con

Rilamig. Ma adesso non so se posso prenderli in gravidanza. La tachipirina

non mi aiuta. Purtoppo quando ho gli attacchi devo sopportare ma è davvero

difficile conviverci. Potrò prendere occasionalmente i triptani nel secondo

trimestre? Nel caso non potessi quali altri farmaci o soluzioni mi

consigliate?

Grazie mille per la disponibilità.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Laura,

gli studi disponibili sull’uso di sumatriptan in gravidanza non hanno documentato un aumento del rischio di malformazioni, né di altri rischi per lo sviluppo del feto. I dati sull’impiego di altri triptani sono, invece, limitati.

Se il ginecologo o la ginecologa è d’accordo, non ci sono particolari motivi per controindicare l’uso dei triptani (preferibilmente il sumatriptan). Cordiali saluti.

