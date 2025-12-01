Svenimento dopo la procedura per IVG: cosa può essere?

Una domanda di: Alessia
Buongiorno, l'altro ieri ho fatto l’interruzione della gravidanza e mi hanno dato la prima pasticca: oggi mi è uscito il sangue con coaguli e dall’impressione sono svenuta, ma è tutto normale?
Dottor Gaetano Perrini
Buongiorno signora, la situazione che descrive merita certamente un chiarimento con valutazione clinica diretta, che suggerisco di fare presso l’ospedale dove hanno effettuato la procedura o dal suo specialista di fiducia. La sola descrizione dell'accaduto, lei comprenderà, non mi permette di individuare la causa e di darle un suggerimento corretto se non quello, appunto, di farsi valutare direttamente. Cordialmente.
