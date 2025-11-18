Svezzamento: 40 grammi di carne sono troppi?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 18/11/2025 Aggiornato il 18/11/2025

La carne va alternata alle altre proteine e la porzione deve essere pari a 20 grammi.

Una domanda di: Federica
Ho iniziato da poco lo svezzamento al mio bambino che ora ha sei mesi. Ho deciso di non dare gli omogeneizzati quindi sto preparando io la carne per la pappa, al momento 40 grammi, sono troppi? Poi la carne va data tutti i giorni? Grazie.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Cara mamma,
40 grammi di carne al giorno sono troppi, ne bastano la metà cioè 20 grammi di carne pesata prima della cottura. E non si deve aumentare nei prossimi mesi. E poi non tutti i giorni, perché c'è da alternarla a formaggio, legumi e pesce, anche già dalle prime pappe. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

