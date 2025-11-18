Svezzamento: 40 grammi di carne sono troppi?

Una domanda di: Federica Ho iniziato da poco lo svezzamento al mio bambino che ora ha sei mesi. Ho deciso di non dare gli omogeneizzati quindi sto preparando io la carne per la pappa, al momento 40 grammi, sono troppi? Poi la carne va data tutti i giorni? Grazie.



Cara mamma,

40 grammi di carne al giorno sono troppi, ne bastano la metà cioè 20 grammi di carne pesata prima della cottura. E non si deve aumentare nei prossimi mesi. E poi non tutti i giorni, perché c'è da alternarla a formaggio, legumi e pesce, anche già dalle prime pappe. Cordialmente.



