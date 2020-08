Svezzamento e bimbo di buon appetito

Una domanda di: Maria Teresa

Ho un bimbo di 5 mesi e mezzo. L’ho svezzato a 4 mesi solo con pappa di verdure. Ora ho aggiunto crema di riso, carne ed olio. Mangia 200

gr in tutto. Però noto che la sera lui ha fame non gli basta il latte dal seno, posso incrementare con qualcos’altro? Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

può introdurre una seconda pappa serale (crema multicereali + olio evo + legumi o formaggio).

Se vuole aspettare con la pappa serale, può dare una merenda a base di frutta (per esempio mezza banana schiacciata e yogurt). Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto