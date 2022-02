Svezzamento e frutta mal tollerata

Una domanda di: Angela

Ho davvero bisogno di aiuto purtroppo con il mio pediatra non

riesco tanto a comunicare è molto arrogante e quindi preferisco alle volte

non rivolgermi a lui, ho queso problema : mia figlia ha appena compito 6 mesi

lei prende solo latte dal seno abbiamo provato ad iniziare lo svezzamento a

5mesi e mezzo. Ho inziato 3 giorni con la frutta o mela o pera e 4 giorni

crema di riso con brodo e un cucchiaino di olio: da quel momento in poi la

bambina ha avuto sempre ogni sera coliche agitazione nel sonno e aveva

difficoltà a fare la cacca lei trovava consolazione con le gocce di

Mylicon. Ho sentito il pediatra e mi ha detto di sospendere x 15 giorni il

tutto e aspettare. Ieri mattina inizio di nuovo solo con la frutta (pera) e sono iniziate di nuovo le coliche. Allora è la frutta che le fa male?

Non so che pensare. Non so come comportarmi non so se

dargliela o meno, mi sento impazzire e vorrei un vostro parere.





Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

provi con la crema di mais e tapioca precotta, 5 cucchiaini e la sciolga in brodo vegetale 150 gr, preparato con patate carote e zucchine: lo filtri ma aggiunga poi 2 cucchiaini di patate schiacciate, cotte per fare il brodo.

Veda se questo sistema sia più accettato dal pancino della piccola. Se così funzionasse, allarghi ad altre verdure pian piano. Tenga presnete che non c'è alcuna urgenza di inserire la frutta, visto che oltretutto ha iniziato lo svezzamento con 15 giorni di anticipo. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Con cordialità.