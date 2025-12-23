Svezzamento faticoso: che fare?

Una domanda di: Klaudia Salve sono la mamma di un bimbo di 7 mesi...sono in difficoltà riguardo lo svezzamento...a differenza del primo figlio che ha 6 anni che non ho avuto problemi...ho provato con la frutta sia frullata che con la polpa, con qualche minestra e omogeneizzati, ma sputa tutto e non gli piace niente, anche con lo yogurt, non vuole niente che non sia latte...pesa 10kg quindi non sono preoccupa per la crescita e ho già consultato il pediatra che mi ha detto di provare piano piano ed è quello che sto facendo, più che altro è la notte che si sveglia molto più spesso x mangiare a differenza dei primi mesi, perché secondo me crescendo ha bisogno di saziarsi di più: come posso fare x aiutarlo a fargli piacere qualcosa?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signoa,

provi a fargli prendere da solo cibi come cavolfiori o broccoli cotti a vapore e proposti a pezzetti, usi la banana che il piccolo può sbocconcellare in autonomia. Importante che ci sia un contatto diretto tra le manine e il cibo portato alla bocca: non è detto che funzioni ma questo tentativo va fatto.

Per la notte non dia sempre latte se usa il biberon. Provi con sorsate di acqua per non appesantirlo. Tutt'al più tenga il latte diluito con acqua. E poi il consiglio del suo pediatra è quello giusto: gradualità è la parola d'ordine. Certo ci vuole pazienza, tuttavia se il bambino è vivace, reattivo, dà chiari segnali di benessere e il suo ritmo di crescita è buono ci si può permettere di non avere troppa fretta. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto