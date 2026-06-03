Svezzamento: si possono dare le verdure con il pesce?

Proporre le verdure insieme al pesce è un’ottima abitudine. Le verdure completano il profilo nutrizionale della pappa, in più aiutano ad accettare il sapore del pesce grazie alla loro naturale dolcezza.
Una domanda di: Lorenza Ho una bambina di sette mesi che sto svezzando. Al pesce posso aggiungere anche le verdure?
Chiara Boscaro
Cara mamma,
assolutamente sì, anzi è un’ottima abitudine. Intorno ai 7 mesi, il pasto della bambina deve iniziare a configurarsi come un piatto unico bilanciato. Le verdure non solo completano il profilo nutrizionale della pappa, ma aiutano anche la piccola ad accettare il sapore del pesce grazie alla loro naturale dolcezza.
Per un inserimento sicuro e nutriente, suggerisco di utilizzare le verdure che la bambina ha già sperimentato e tollera bene (come carote, zucchine, zucca o patate). A questa età devono essere ben cotte e ridotte in purea liscia o frullate finemente.
Consiglio di scegliere pesci magri, digeribili (come merluzzo, platessa, nasello o trota), freschi o surgelati. Possono essere cotti al vapore e sminuzzati finemente al coltello, controllando scrupolosamente con le dita l'assenza totale di lische prima di unirli alla purea di verdure. Non dimentichi mai di completare il piatto con un cucchiaino di olio extravergine d'oliva a crudo. I grassi buoni dell'olio, uniti agli omega3 del pesce, sono fondamentali per lo sviluppo cerebrale e visivo della bambina.
Questo abbinamento assicura un pasto ricco di proteine nobili, vitamine e sali minerali, perfetto per la sua crescita. Cordialmente.
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