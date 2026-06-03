Svezzamento: si possono dare le verdure con il pesce?

Dottoressa Chiara Boscaro A cura di Chiara Boscaro - Dottoressa specialista in Nutrizione Pubblicato il 03/06/2026 Aggiornato il 03/06/2026

Proporre le verdure insieme al pesce è un’ottima abitudine. Le verdure completano il profilo nutrizionale della pappa, in più aiutano ad accettare il sapore del pesce grazie alla loro naturale dolcezza.

Una domanda di: Lorenza
Ho una bambina di sette mesi che sto svezzando. Al pesce posso aggiungere anche le verdure?

Chiara Boscaro
Chiara Boscaro

Cara mamma,
assolutamente sì, anzi è un’ottima abitudine. Intorno ai 7 mesi, il pasto della bambina deve iniziare a configurarsi come un piatto unico bilanciato. Le verdure non solo completano il profilo nutrizionale della pappa, ma aiutano anche la piccola ad accettare il sapore del pesce grazie alla loro naturale dolcezza.
Per un inserimento sicuro e nutriente, suggerisco di utilizzare le verdure che la bambina ha già sperimentato e tollera bene (come carote, zucchine, zucca o patate). A questa età devono essere ben cotte e ridotte in purea liscia o frullate finemente.
Consiglio di scegliere pesci magri, digeribili (come merluzzo, platessa, nasello o trota), freschi o surgelati. Possono essere cotti al vapore e sminuzzati finemente al coltello, controllando scrupolosamente con le dita l'assenza totale di lische prima di unirli alla purea di verdure. Non dimentichi mai di completare il piatto con un cucchiaino di olio extravergine d'oliva a crudo. I grassi buoni dell'olio, uniti agli omega3 del pesce, sono fondamentali per lo sviluppo cerebrale e visivo della bambina.
Questo abbinamento assicura un pasto ricco di proteine nobili, vitamine e sali minerali, perfetto per la sua crescita. Cordialmente.

Svezzamento: si possono dare le verdure con il pesce?

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Il pesce è un alimento molto indicato per lo svezzamento. Ecco con quali tipi cominciare e come darlo al bimbo Svezzamento pesce: come e quale introdurlo nella dieta del piccolo

Svezzamento e verdure: cosa contengono e quando inserirle

Autosvezzamento ricette Le ricette dell’autosvezzamento per introdurre i bambini ai cibi solidi

Svezzamento: se passate, le verdure piacciono di più Svezzamento: se passate, le verdure piacciono di più

Sullo stesso argomento

Herpes simplex labiale: è pericoloso per una bimba di sette mesi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

L'infezione da herpes simplex delle labbra non è pericolosa a sette mesi, perché in quest'epoca il sistema immunitario è già in grado di difendersi dal virus.  »

Dubbio che il bambino sia autistico

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

Se i neuropsichiatri infantili consultati escludono che il bambino sia interessato da un disturbo dello spettro autistico ma, nonostante questo, si continua a temere che ne sia colpito diventa opportuno indagare sulle origini delle proprie paure infondate.   »

Svezzamento faticoso: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Una buona idea per invogliare il bambino ad assaggiare gli alimenti nuovi, verso cui nutre grande diffidenza, è quello di incoraggiarlo ad afferrare con le sue manine pezzetti di verdure ben cotte e morbide per poi portarli alla bocca.   »

Bimbo di sette mesi che si sveglia spesso di notte: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

C'è un punto situato tra le sopracciglia che, se massaggiato in modo lieve, concilia il sonno del bambino, lo rasserena, lo aiuta a riprendere rapidamente il sonno.  »

Bimbo di sette mesi allergico al latte vaccino che cresce poco

Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

La crescita modesta in un bambino che non assume latte può essere in relazione con un apporto calorico giornaliero non sufficiente: questa eventualità deve essere verificata con il pediatra curante.   »

Le domande della settimana

Macchie tra i dentini in un bimbo di 15 mesi: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

In caso di discromie dello smalto si può attendere per vedere come evolve la situazione: se peggiora è consigliabile una visita ortodontica.   »

Svezzamento: si possono dare le verdure con il pesce?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Chiara Boscaro

Proporre le verdure insieme al pesce è un’ottima abitudine. Le verdure completano il profilo nutrizionale della pappa, in più aiutano ad accettare il sapore del pesce grazie alla loro naturale dolcezza.  »

Mestruazioni in ritardo: cosa può essere?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Le possibili ragioni di un'irregolarità mestruale sono numerose: per individuare quale tra queste è responsabile di un ritardo serve un controllo ginecologico ed eventualmente i dosaggi ormonali che si effettuano con lo specifico esame del sangue.   »

Piccolissima con coliche ravvicinate: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Antonella Di Stefano

Non esiste una cura specifica per le coliche dei piccolissimi, che comunque non sono considerate una vera e propria malattia, infatti non è mai stata dimostra in modo scientificamente convincente l'efficacia dei preparati che di solito vengono utilizzati.   »

In spiaggia libera cosa può mangiare una bimba di 11 mesi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Chiara Boscaro

I cibi da proporre in spiaggia sono numerosi, quindi sotto questo profilo c'è solo l'imbarazzo della scelta. Una grande attenzione va invece posta all'igiene e alla conservazione degli alimenti.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 