Sviluppo del bambino e aspettative della mamma

Una domanda di: Carmen

Salve, mio figlio ha 11 mesi quasi 12. È un bambino vispo, sorride, gattona e inizia a stare su da solo. Mangia e beve.

Il problema è che sembra molto indietro in altro. Ad esempio dice solo mamma ma senza dirlo verso me. Non mangia con pollice e indice, non fa ciao ciao, non batte le manine e se gliele faccio battere io lo fa con i pugni chiusi, non indica ma si muove con le braccia quando vuole qualcosa, non copia le

cose che facciamo noi, ha le mani sempre in bocca. Cosa può essere? Mi devo preoccupare?



Angela Raimo Angela Raimo

Gentile signora,

probabilmente lei ha messo a paragone quello che fa il suo bambino con gli atteggiamenti di un altro bimbo della stessa età che evidentemente è molto precoce ed è per questo che lei si domanda se debba preoccuparsi o no. Tra l’altro non è chiaro quale sia il suo timore: un ritardo dell’apprendimento? Un disturbo dello spettro autistico? Ci sono dei criteri per stabilire simili eventualità e le assicuro che il suo pediatra nel corso delle visite di controllo si sarebbe accorto di qualcosa che non va (se ci fosse). Sulla base di quanto mi riferisce (ovviamente io non ho modo di vedere il bambino quindi devo considerare questo), posso dirle con sicurezza che va tutto bene, che suo figlio fa esattamene quello che è giusto faccia un bambino che non ha ancora compiuto l’anno. Del resto, ripeto, se ci fosse un problema, il pediatra l’avrebbe rilevato. Il mio consiglio è di godersi il suo piccolino serenamente, senza fare confronti con i figli degli altri, ma apprezzando giorno dopo giorno i suoi progressi, siano come siano. Non abbia fretta di vedergli bruciare le tappe, per ogni bambino c’è un “giusto momento”, in cui si osservano i vari traguardi raggiunti. Con cordialità.

